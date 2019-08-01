Добыча нефти ОПЕК сократилась до минимума 2011 года

Добыча нефти ОПЕК в июле сократилась до минимума 8 лет, поскольку добровольное сокращение добычи крупнейшим экспортером Саудовской Аравией наложилось на эффект санкций США против Ирана и действия других стран-участниц картеля.

Организация стран-экспортеров нефти, состоящая из 14 членов, добывала в июле 29,42 миллиона баррелей в сутки, что на 280.000 баррелей в сутки меньше, чем в июне, показало исследование Reuters. Этот показатель стал самым низким с 2011 года.

Несмотря на снижение поставок странами ОПЕК, цена на нефть сорта Brent упала с достигнутого в апреле максимума 2019 года выше $75 за баррель до $65 в среду на фоне опасений по поводу замедления глобального экономического роста.

ОПЕК, Россия и другие страны, не являющиеся членами картеля, известные как ОПЕК+, в декабре 2018 года договорились сократить поставки на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2019 года. Доля ОПЕК в этом сокращении составляет 800.000 баррелей в сутки, которые должны быть обеспечены 11 членами картеля, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы.

В июле 11 стран-членов ОПЕК, связанных соглашением, которое действует до марта 2020 года, достигли 163% от обещанных сокращений, свидетельствует исследование. Три освобожденных от ограничений производителя также добывали меньше нефти.

Наибольшее сокращение добычи пришлось на Саудовскую Аравию - до 9,65 миллиона баррелей в сутки по сравнению с квотой 10,31 миллиона баррелей в сутки, согласно исследованию Рейтер.

Экспорт нефти из Ирана, вновь оказавшегося под санкциями США, в июле сократился до 100.000 баррелей в сутки с более чем 2,5 миллиона баррелей в сутки в апреле 2018 года, по данным операторов танкеров и словам источников.