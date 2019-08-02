Последнее обновление: 02.08.2019 13:32

Добыча нефти в РФ в июле осталась на уровне 11,15 млн баррелей в сутки

Суточная добыча нефти и газового конденсата в РФ в июле 2019 года сохранилась на прежнем уровне 11,15 миллиона баррелей в сутки против 11,15 миллиона баррелей в сутки в июне, следует из статистических данных ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Суммарная добыча нефти с газовым конденсатом в июле составила 47,149 миллиона тонн против 45,653 миллиона тонн в предыдущем месяце, передает Reuters.

Производство газа в июле составило 54,66 миллиарда кубометров, или 1,76 миллиарда кубометров в сутки, против 54,38 миллиарда кубометров, или 1,81 миллиарда кубометров в сутки.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Энергетика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование