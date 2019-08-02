Добыча нефти в РФ в июле осталась на уровне 11,15 млн баррелей в сутки

Суточная добыча нефти и газового конденсата в РФ в июле 2019 года сохранилась на прежнем уровне 11,15 миллиона баррелей в сутки против 11,15 миллиона баррелей в сутки в июне, следует из статистических данных ЦДУ ТЭК Минэнерго.

Суммарная добыча нефти с газовым конденсатом в июле составила 47,149 миллиона тонн против 45,653 миллиона тонн в предыдущем месяце, передает Reuters.

Производство газа в июле составило 54,66 миллиарда кубометров, или 1,76 миллиарда кубометров в сутки, против 54,38 миллиарда кубометров, или 1,81 миллиарда кубометров в сутки.