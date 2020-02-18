Акционеры «Славнефти» могут досрочно прекратить полномочия членов совета директоров

Акционеры ПАО «НГК «Славнефть» на внеочередном собрании 21 апреля обсудят вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании нового состава совета, сообщают СМИ со ссылкой на материалы компании.

В совет директоров «Славнефти» входят 10 человек: член правления, вице-президент по внутреннему сервису ПАО «НК «Роснефть» Эрик Морис Лирон, член правления, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, директор дирекции по организационному развитию и работе с персоналом ПАО «Газпром нефть» Роман Квитко, член правления, вице-президент - руководитель службы безопасности «Роснефти» Урал Латыпов, директор департамента сводного планирования и отчетности «Роснефти» Ростислав Латыш, начальник департамента по организационному развитию и работе с совместными предприятиями «Газпром нефти» Сергей Папенко, советник по операционному планированию в ранге вице-президента «Роснефти» Артем Пригода, заместитель председателя правления, замгенерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, зампред правления, заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев и член правления, замгенерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

«Славнефть» - российская нефтяная компания, существующая с 1994 г. В настоящее время является совместным предприятием «Газпром нефть» и «Роснефть» на паритетных началах.

«Славнефть» выступает одним из акционеров Мозырского НПЗ и владеет 42,58% акций.