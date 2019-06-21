"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"

"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.

"Мы уже начали получать претензии. Они в рамках разумного, в рамках договорных наших отношений. Ведется претензионная работа. Поэтому сегодня сказать, какой ущерб будет, сложно. Претензии от поставок, не от качества (нефти)", - сказал Маганов.

На вопросы об оценке ущерба и о том, будет ли компания требовать компенсацию, он ответил, что это обсуждается.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".