Претензии за "грязную" нефть могут вдвое превысить ожидания Транснефти

Претензии покупателей загрязнённой хлорорганикой российской нефти могут вдвое превысить зарезервированную Транснефтью сумму компенсационных выплат и достигнуть $1 миллиарда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Транспортная монополия Транснефть объявила о готовности возместить $15 за баррель загрязненной нефти, или 23 миллиарда рублей ($371 миллион). Однако претензии большей части европейских покупателей составляют $30-40 за баррель, говорят источники.

Претензии были направлены российским компаниям-продавцам сырья в рамках контрактов с иностранными покупателями, однако пока не известно, были ли они перенаправлены в Транснефть, отмечают источники.

В итальянской Eni, получившей объем загрязнённой нефти в 2019 году, Reuters сообщили, что уже направили заявки на компенсацию, но отказались назвать сумму претензий.

Другие получатели загрязнённой нефти - Shell, Glencore, Trafigura, PKN Orlen и BP - отказались от комментариев. Total не ответил на запрос Reuters.

Грузоотправители загрязнённой нефти - Роснефть и Газпромнефть - не ответили на запрос Reuters. Сургутнефтегаз отказался от комментариев. В Русснефти Reuters сообщили, что не направляли запросов о компенсации в Транснефть и не получали заявки от западных партнёров.

Транснефть не ответила на запрос Reuters. Ранее первый вице-президент Транснефти Максим Гришанин сказал, что урегулирование вопросов, связанных с поставками загрязненной российской нефти по трубопроводу Дружба, продлится до конца первой половины 2020 года.

С момента загрязнения российской нефти вредоносными хлорорганическими соединениями прошло девять месяцев, но пока Транснефть согласовала претензии по качеству менее чем для половины попавших на рынок токсичных объемов.

Всего в апреле прошлого года было загрязнено хлорорганикой около 5 миллионов тонн российской нефти. Более половины из них поступили потребителям, которые до сих пор не смогли полностью реализовать эту нефть.

Пока Транснефть урегулировала вопрос с выплатой компенсаций лишь с казахстанскими производителями и с Лукойлом, который отгрузил объем венгерской MOL. В обоих случаях компенсация составила $15 за баррель.

Тем не менее c большинством нефтяных компаний вопрос по компенсациям остается нерешенных. Особенно тяжело проходят переговоры Роснефти и Транснефти, которые даже делали публичные заявления, критикуя работу друг друга.

Кроме того, Транснефть не урегулировала вопрос с Беларусью.

Загрязнённую хлорорганическими соединениями нефть практически невозможно продать на рынке, поскольку такое сырьё наносит серьёзный вред оборудованию НПЗ. Переработать его можно только сильно разбавляя чистой нефтью. В результате покупатель загрязнённой нефти вынужден платить большие деньги за хранение “грязи” и закупку дополнительных объемов для разбавления.

Покупатели морских партий загрязнённой нефти были вынуждены потратить миллионы долларов на оплату простоя судов с загрязненной нефтью.