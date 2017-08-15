Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 сентября вырастет до $84,1 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 сентября 2017 года вырастет на 9,7 доллара - до 84,1 доллара за тонну с 74,4 доллара за тонну в августе, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2017 года составила 50,07 доллара за баррель, или 365,5 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до 12,9 доллара с 11,2 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 25,2 доллара за тонну, на темные - 84,1 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 25,2 доллара, прямогонного (нафта) - до 46,2 доллара с 40,9 доллара за тонну. Пошлина на кокс повысится до 5,4 доллара с 4,8 доллара за тонну.