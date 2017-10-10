Россия пригрозила отнести проекты Радио Свобода к "иностранным агентам"

РФ в понедельник пригрозила отнести русскоязычные проекты финансируемой США некоммерческой медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода к “иностранным агентам” в ответ на меры Вашингтона в отношении российского телеканала.

Россия обвиняет США в необоснованном притеснении российского гостелеканала RT. Американские чиновники говорят, что RT пытается влиять на политические процессы в США, телеканал это отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что американские власти требуют, чтобы RT зарегистрировался в США как иностранный агент. В воскресенье она сказала, что Москва может применить “аналогичные меры” в отношении американских журналистов и СМИ, не уточнив, кого именно они могут коснуться.

Один из ресурсов РСЕ/РС - телеканал Настоящее Время сообщил в понедельник, что получил предупреждение от российского Минюста.

“По данным российских компетентных органов, деятельность вашей организации подпадает под признаки, установленные в статье 2 Федерального закона ”О некоммерческих организациях“ для организаций - иностранных агентов”, - сказано в электронном письме, которое видел корреспондент Reuters.

“Деятельность вашей организации может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации”.

Два других русскоязычных проекта РСЕ/РС - Idel.Реалии и Радио Свобода - получили такие же письма, сообщил телеканал.

Минюст подтвердил Reuters, что “в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства”.

“Обозначенное в запросах средств массовой информации письмо Минюста России является ”зеркальной мерой“ на притеснение российских средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Деятельность таких средств массовой информации может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации”, - сообщил Минюст.

Директор телеканала Настоящее Время Дэйзи Синделар выразила надежду, что он сможет продолжить работу в России.

”У нас нет конкретной информации о каких-либо действиях, направленных против RT в Соединенных Штатах, и поэтому у нас нет причин ожидать ответных действий.

В конце сентября Роскомнадзор обвинил американский телеканал CNN International в нарушении российского законодательства о средствах массовой информации и сообщил, что вызвал представителей американского телеканала для рассмотрения административных дел.