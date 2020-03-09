ФРС напечатает миллиарды в ответ на панику на рынках

Федеральная резервная система США объявила о планах резко увеличить вливания ликвидности в банковскую систему, следует из сообщения регулятора.

Реагируя на падение цен на нефть и обрушение фондовых рынков во всех частях света, ФРС с 10 по 12 марта предоставит американским банкам до 100 млрд долларов дополнительных кредитов РЕПО.

Кроме того, ФРС увеличит лимит по операциям репо овернайт, в рамках которых банки получают краткосрочные займы под залог ценных бумаг, со 100 до 150 млрд долларов.

Еще 50 млрд ФРС закачает в рынок в виде 2-недельных кредитов: операции 14-дневного репо 10 и 12 марта пройдут с лимитом в 45 млрд долларов вместо нынешних 20 млрд, передает finanz.ru

«Эти корректировки направлены на обеспечение широкой доступности резервов и снижение давления на денежные рынки, которое может негативно повлиять на реализацию (денежно-кредитной) политики. Данные меры должны помочь бесперебойную функционированию рынков фондирования по мере того, как участники рынка запускают планы сохранения устойчивости бизнеса в ответ на коронавирус», - отмечает ФРС.

На прошлой неделе на первом за 11 лет экстренном заседании ФРС снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта, но рынки ждут большего: котировки фьючерсов на ставку федерального фондирования закладывают новое снижение на 0,75 п.п. уже на заседании 18 марта.

Торги в США в понедельник открылись обвалом фондовых индексов на 7%, после чего торги были приостановлены. После их возобновления накал страстей на Нью-Йоркской бирже удалось сбить лишь до 5-6-процентного снижения основных индексов. К 18:30 Dow Jones теряет 5,77%, S&P500 - 5,5%, Nasdaq - 5,1%.

На рынках Европы Германия ушла в минус на 7,1%. Франция - на 7,2%, Австрия - на 8,5%, Италия - на 9,7%.

Нефть Brent, начавшая торги понедельника обвалом на 31%, рекордным с 1991 года, торгуется по 36,81 доллара за баррель, теряя 19% относительно пятницы.

Депозитарные расписки на акции российских компаний в Лондоне рухнули с двузначной скоростью. Сбербанк потерял 17,3%, «Роснефть» - 22,3%, «Газпром» - 14,6%, ВТБ - 12,4%.

Курс доллара на межбанковском рынке поднимался до отметки 75 рублей, однако отступил до 74 рублей на 18.28 (+5,4 рубля, 7,91%). Евро подскочил на 7,18 рубля, до 84,57 рубля (+9,28%).