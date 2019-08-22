Последнее обновление: 22.08.2019 17:40

Глава ФРБ Канзас-Сити не видит оснований для изменения ставок

Категории: США Банки

Глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж сказала в четверг, что хотела бы оставить процентные ставки на текущих уровнях, в то время как чиновники ФРС оценивают, как торговая напряженность между США и Китаем может повлиять на экономику.

“Мы сейчас находимся в своего рода равновесии, и я бы хотела сохранить ставки на этом уровне, при отсутствии некоторого ослабления или укрепления, какого-либо повышательного риска, который заставит меня считать, что ставки должны быть на другом уровне”, - сказала Джордж в интервью Bloomberg TV.

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