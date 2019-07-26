Последнее обновление: 26.07.2019 10:02

Частная компания в КНР впервые запустила ракету в космос

Малогабаритная четырехступенчатая ракета-носитель "Гипербола-1" (SQX-1 Y1), произведенная частной китайской компанией i-Space, вывела на заданную орбиту два спутника. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило агентство Xinhua.

Пуск состоялся в 13.00 по местному времени (08.00) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Это первый в КНР успешный запуск ракеты-носителя, разработанной частной компанией.

Как отмечается на сайте i-Space, на начальном этапе своего развития основанная в 2016 году компания приняла решение о разработке небольших ракет-носителей, отличающихся высоким качеством сборки и низкой стоимостью производства.

Общая длина "Гиперболы-1" составляет 20,8 метра, максимальный диаметр ее корпуса - 1,4 метра. Ракета, взлетный вес которой достигает 31 тонны, способна поднимать до 260 кг полезных грузов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

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