Последнее обновление: 31.07.2020 10:25

Китай официально запустил свою систему навигации

В Пекине 31 июля прошла торжественная церемония запуска глобальной навигационной системы Beidou-3, передает Центральное телевидение Китая.

В мероприятиях, прошедших в Доме народных собраний, принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК.

По информации Global Times, неделю назад с космодрома Сичан был запущен последний, 55-й, спутник навигационной системы. 29 июля он завершил испытания, вышел на стационарную орбиту и присоединился к сети.

Beidou-3 — навигационная китайская сеть третьего поколения, которая позиционируется как конкурент российской ГЛОНАСС и американской GPS. Предполагается, что она начнет работать по всему миру уже до конца 2020 года.

Cоздание Beidou Пекин начал в 2000 году, когда был запущен спутник первого поколения системы Beidou-1A. Сейчас на орбите находятся космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), а общее число аппаратов составляет 35. На геостационарной орбите находится пять спутников, на наклонной геосинхронной орбите — три, а еще 27 спутников — на средней околоземной орбите.

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