Китайцы учатся жить на Луне

Первые четыре волонтера - двое мужчин и две женщины с 10 мая находятся в пекинском "Храме Луны" ("Юэгун-1") - симуляторе жизни в условиях, близких к лунным. Об этом пишет Синьхуа.

Волонтеры проведут здесь следующие 60 дней. По прошествии этого срока их сменит вторая группа волонтеров, которая также состоит из двух мужчин и двух женщин. Им предстоит провести в "Юэгун-1" уже 200 дней. Наконец, первая группа волонтеров вернется в симулятор еще на 105 дней.

Эксперимент под кодовым названием "Юэгун-365" позволит ученым понять, что требуется для поддержания жизни человека на поверхности Луны в средне- и долгосрочной перспективе.

Также будет проверена работоспособность биорегенеративной системы жизнеобеспечения, которая уже проходила 105-дневные испытания в 2014 году. Эта система позволяет животным, растениям и микроорганизмам сосуществовать. Вода и пищевые продукты проходят переработку, в результате в симуляторе возникают условия, близкие к земным.

Волонтеры -- гражданские лица и аспиранты Пекинского авиакосмического университета.

"Юэгун-1" включает большую общую кабину площадью 42 кв.м, в которую входят спальные места, комната отдыха, санузел, оборудование переработки отходов и помещение по выращиванию животных, и две кабины-"парники" примерно по 50-60 кв.м.