Последнее обновление: 23.07.2019 16:20

Зеленский прокомментировал “секретный доклад” об убийстве Шеремета

Президент Владимир Зеленский после закрытого от прессы доклада главы Национальной полиции Сергея Князева выразил убеждение, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета будет раскрыто и виновных найдут. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Кроме моего желания закончить это дело, хочу вас всех заверить, с того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, я думаю, у нас будет результат и действительно мы найдем", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что прокуратура и СБУ могут "помочь закончить это дело".

После получения дополнительной информации от полиции в деле Шеремета глава государства поблагодарил работников уголовного розыска и призвал пока не очень давить на следствие.

Президент Владимир Зеленский заслушивает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева, которая содержит информацию с ограниченным доступом о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, в закрытом от прессы режиме.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве, в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра, машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основными версиями о причинах преступления была названа профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и участие российских спецслужб.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование