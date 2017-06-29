Расследование убийства Шеремета не продвигается

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

В начале июня президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов публичного отчета о расследовании убийства Шеремета. Ранее генпрокурор заявлял, что следствие по делу об убийстве журналиста допустило ошибку, правоохранители не изъяли важную запись с видеокамеры.

"Относительно Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается", - сказал Луценко в интервью проекту "Радио Свобода".

Подробностей расследования он не привел.