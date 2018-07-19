Убийство Шеремета: журналисты требуют публичного отчета

Национальный союз журналистов Украины требует от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении НСЖУ в Facebook.

"Убийство Павла Шеремета, расследование которого чиновники публично называли "делом чести", до сих пор остается нераскрытым. Это причиняет боль не только родным и близким Павла, его друзьям и коллегам. Отсутствие прогресса в этом резонансном деле - это тревожный сигнал для всей журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления», - говорится в заявлении.

НСЖУ напомнил, что в прошлом году президент Петр Порошенко требовал провести публичный отчет о результатах расследования, пишет LIGA.net.

"Этот отчет так и не состоялся. НСЖУ продолжает требовать его проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", - подчеркивается в заявлении.

"НСЖУ требует скорейшего расследования убийства Павла Шеремета и публичного отчета следствия о его результатах, а также проведение осенью 2018 парламентских слушаний по вопросам свободы слова и безопасности работы журналистов в Украине", - отмечается в заявлении.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.