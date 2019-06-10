Фондовые рынки АТР выросли по итогам торгов в понедельник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно выросли в понедельник благодаря позитивным событиям в торговой сфере.

Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики. Кроме того, трейдеров ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором была выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,2%, более широкий Topix - 1,3%. Индикаторы всех 33 отраслевых групп Topix завершили сессию в плюсе, лидерами подъема стали индексы производителей электроники, химической продукции и автомобилей.

Акции Sony и Hitachi подорожали соответственно на 2,5% и 4,5%, Shiseido и Kao - на 5,1% и 2,6%, Toyota и Honda - на 1,8% и 1,5%.

Оценка роста ВВП Японии в I квартале 2019 года была пересмотрена в сторону повышения благодаря улучшению динамики показателя капиталовложений бизнеса.

Согласно окончательным данным, обнародованным в понедельник, японский ВВП в январе-марте вырос на 2,2% в годовом выражении. Предварительная оценка указывала на подъем в 2,1%, эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали ее пересмотра.

Гонконгский Hang Seng увеличился в понедельник на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 почти на 1%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%.

В пятницу Трамп сообщил, что отказывается от введения пошлин в отношении мексиканских товаров, поскольку достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной.

Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи. Они заявили, что страны G20 готовы принять меры по противостоянию возникающим рискам.

Китай в понедельник сообщил о росте объемов экспорта из страны в мае на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а также резком снижении импорта - на 8,5%.

Инвесторы также следят за ситуацией в Гонконге, где в выходные прошли массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции. По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.

Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.

В Гонконге подорожали бумаги операторов казино благодаря улучшению рекомендации для сектора до "держать" с "продавать" аналитиками Deutsche Bank. Стоимость акций Galaxy Entertainment увеличилась на 7,2%, Sands China - на 6,7%.

Стоимость акций Nissan Motor увеличилась на 0,8%. В минувшие выходные председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар направил гендиректору Nissan Хирото Саикаве письмо, в котором сообщил, что французский автопроизводитель, владеющий 43% голосующих акций Nissan, не будет принимать участия в голосовании по важному для японской компании вопросу изменения структуры корпоративного управления.

Отказавшись от участия в голосовании, намеченном на ближайшее собрание акционеров Nissan, Renault заблокирует принятие этого решения, пишет Financial Times.