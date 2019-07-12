Последнее обновление: 12.07.2019 10:20

American Eagle Outfitters начнет продажу товаров на основе конопли

Американский ритейлер одежды American Eagle Outfitters запускает продажу уходовых средств компании Green Growth Brands (GGB) на конопляной основе, сообщил канадский производитель.

Лосьоны для тела, мази от боли в мышцах и ароматерапевтические продукты с добавлением каннабидиола будут продаваться примерно в 500 бутиках и интернет-магазине American Eagle с октября.

Рынок уходовой продукции на основе конопли становится все более активным. Сеть Sephora французского производителя товаров класса люкс LVMH с 2018 года продает товары на основе каннабидиола, а ULTA Beauty Inc запустила продажу аналогичных продуктов ранее в этом году.

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