В США поддержали новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Палата представителей Конгресса США поддержала новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), которое должно заменить действовавшее с 1994 Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Это следует из опубликованной на сайте Палаты представителей информации о голосовании.

Согласно дынным о голосовании, документ одобрили 385 конгрессменов, еще 41 высказался против. После этого соглашение направят на рассмотрение в сенат США, передает РБК.

Новое торговое соглашение, которое получило название USMCA, США, Канада и Мексика заключили в 2018 году. Оно должно заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое действовало с 1994 года. Перезаключение договора инициировал американский президент Дональд Трамп, поскольку, по его мнению, NAFTA привело к сокращению рабочих мест в США.

Члены Палаты представителей поддержали новое соглашение после того, как в документ были внесены поправки, которые касаются улучшения прав работников и поддержании низких цен на биологические препараты, сообщает Financial Times. На внесение поправок в соглашение настаивала Демократическая партия США.