Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов.

По мнению аналитиков, доходы от покупок в предстоящий понедельник могут достигнуть $9,4 млрд., передает РБК со ссылкой на американские СМИ.

Средняя стоимость заказа на одного человека составила $168, увеличив прошлогодний показатель на 6%. Наиболее покупаемыми товарами стали игрушки Disney из мультфильма «Холодное сердце 2», видеоигры FIFA 20 и Madden 20, а также наушники Apple Airpods и телевизоры Samsung.