Последнее обновление: 17.07.2025 13:44

Сенат США одобрил сокращение помощи иностранным государствам на $9 млрд

Сенаторы США одобрили сокращение на $9 млрд федерального финансирования программ иностранной помощи и общественного вещания. Об этом сообщает издание The Hill.

Сенаторы приняли документ после 2 часов ночи в четверг 51 голосом против 48, в общей сложности более 12 часов голосования по поправкам.

Законопроект предусматривает сокращение почти на $8 млрд финансирования ряда международных программ, включая содействие развитию, экономическую поддержку, глобальные программы USAID в области здравоохранения, а также программы помощи беженцам и пострадавшим от международных катастроф.

Он также предусматривает сокращение финансирования Общественной вещательной корпорации более чем на $1 млрд.

Издание отмечает, что это победа президента Дональда Трампа, который ранее обещал сократить размер федерального правительства США. Однако она носит скорее символический характер, так как расходы федерального бюджета будут сокращены лишь на 0,1%.

Теперь законопроект будет внесен в Палату представителей.



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