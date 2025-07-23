Китай выделит Беларуси 2 млн $ на охрану лесов от пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Согласно информации, в Минске проходит церемония запуска трехстороннего международного проекта «Охрана лесов Беларуси: комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне».

«В рамках проекта белорусским лесоводам будет оказана безвозмездная помощь в размере $2 млн от Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг правительства Китайской Народной Республики», - информирует Минлесхоз.

Отмечается, что это результат совместной работы Министерства лесного хозяйства Беларуси с ПРООН в Беларуси и посольством КНР.

Средства будут направлены в основном на укрепление материально-технической базы лесхозов.

«Это первый в истории суверенной Беларуси проект с китайскими партнерами в области лесного хозяйства», - добавили в пресс-службе.