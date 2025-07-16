ЕС подготовил проект семилетнего бюджета почти на €2 трлн

Проект бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы предусматривает около €2 трлн расходов – почти вдвое больше, чем во время предыдущего семилетнего периода. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект следующего семилетнего бюджета ЕС согласован после интенсивных переговоров, продолжавшихся до поздней ночи вторника и возобновившихся в среду утром.

Он предусматривает расходы в €1,98 трлн – значительно больше, чем €1,2 трлн во время последнего бюджетного цикла, с 2021 по 2027 год.

По информации Bloomberg, проект бюджета предусматривает финансирование фонда конкурентоспособности, процветания и безопасности в размере €589,6 млрд и €293,7 млрд на общую сельскохозяйственную политику ЕС.

Далее Европейский парламент и Европейский совет должны высказать свои предложения к проекту бюджета, а в окончательном виде он должен быть утвержден до конца 2027 года.

Хотя пока детали не были опубликованы, оборонные возможности должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.