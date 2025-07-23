Выручка немецкой SAP во 2-м квартале выросла на 9%

Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, во втором квартале увеличила выручку на 9% благодаря росту спроса на ее "облачные" сервисы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-июне составила 9,027 млрд евро по сравнению с 8,288 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Доходы "облачного" бизнеса подскочили на 24% и достигли 5,13 млрд евро. Между тем поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 6% - до 2,835 млрд евро.

Операционная прибыль SAP в минувшем квартале удвоилась и составила 2,456 млрд евро. Прибыль от продолжающихся операций повысилась до 1,749 млрд евро, или 1,45 евро в расчете на акцию, по сравнению с 918 млн евро, или 0,76 евро на акцию, годом ранее.

По итогам всего 2025 года SAP по-прежнему планирует получить операционную прибыль без учета изменения валютных курсов в диапазоне 10,3-10,6 млрд евро, выручку от "облачного" бизнеса - в районе 21,6-21,9 млрд евро.

Котировки акций SAP снижаются на 1,5% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 9,8% (до 303 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил почти 21%.