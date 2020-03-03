Последнее обновление: 03.03.2020 08:33

Биржи Китая открылись ростом основных индексов

Значительным ростом основных индексов открылись во вторник торги на биржах материкового Китая на фоне признаков стабилизации эпидемии коронавирусной инфекции в КНР.

Позитивная динамика на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня, согласно данным с их официальных сайтов, наблюдается второй день подряд, передает ТАСС.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» при открытии торгов вырос на 1,21%, до отметки 3006,88 пункта. В плюсе проходит торговля практически по всему спектру голубых фишек. Некоторые потери зафиксированы лишь у держателей акций компаний, связанных со сферой недвижимости.

Ростом котировок открылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки «Шэньчжэнь компонент» поднялся на 1,90%, до 11597,66 пункта.

Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник также открылись ростом котировок акций. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") поднялся на 127 пунктов (0,48%) - до значения 26419, свидетельствуют данные этой площадки.

Всю прошлую неделю на биржах материкового Китая наблюдался значительный спад на фоне опасений инвесторов относительно влияния дальнейшего распространения нового коронавируса за пределами Китая на мировую экономику. В понедельник наметилась тенденция к восстановлению, основные индексы фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня к закрытию торгов подскочили более чем на 3%.

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