Котировки на биржах Китая выросли на фоне поездки Си Цзиньпина в Ухань

Начавшиеся во вторник с падения основных индексов торги на биржах материкового Китая завершились значительным ростом котировок на фоне информации о снижении числа случаев инфицирования новым коронавирусом в Китае и инспекционной поездке председателя КНР Си Цзиньпина в город Ухань.

Индекс «Шанхай композит», отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов вырос на 1,82%, до отметки 2996,76 пункта. В плюсе оказались все голубые фишки. Больше всего выросли акции компаний, занятых в сферах телекоммуникационных и информационных технологий, соответствующие сводные индексы подскочили на 6,6% и 5,57%, передает ТАСС.

Ростом котировок закрылись торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки «Шэньчжэнь компонент» вырос на 2,65%, до 11 403,47 пункта. Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, поднялся на 2,14%.

Основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня по итогам торгов в понедельник обвалились на 3,01% и 4,09% на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего распространения нового коронавируса в мире и падения цен на нефть. Инвесторы под воздействием панических настроений начали распродавать акции и уходить в облигации.

Котировки на фондовых рынках материкового Китая пошли вверх после неожиданного прибытия во вторник Си Цзиньпина в город Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса по всей стране. Позитивно инвесторами была воспринята также информация о значительном сокращении числа новых случаев инфицирования за последние сутки. Во вторник утром было объявлено о 19 случаях, в понедельник сообщалось о 40 заболевших.

Кроме того, было принято решение о закрытии в Ухане всех временных больниц.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли.