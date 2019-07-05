Рост числа рабочих мест в США ускорился в июне

Темпы роста числа рабочих мест в США резко ускорились в июне, однако умеренное повышение зарплат и усиливающиеся признаки замедления экономики все еще могут подтолкнуть ФРС к снижению ставки позднее в июле.

Трудовая статистика, вышедшая в пятницу, указала на то, что резкое замедление роста числа рабочих мест в мае, вероятно, было временным. Однако отсутствие конкретного прогресса в разрешении ожесточенной торговой войны между США и Китаем, скорее всего, также окажет влияние на решение центрального банка США.

“Данные вряд ли предотвратят смягчение (политики) ФРС на заседании в этом месяце”, - сказал Джон О’Салливан из High Frequency Economics в Уайт-Плейнс, штат-Нью-Йорк.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 224.000, тогда как аналитики ожидали роста на 160.000.

Согласно пересмотренным данным министерства труда, месяцем ранее занятость выросла на 72.000, тогда первоначально сообщалось о росте на 75.000.

Средняя почасовая оплата труда выросла на 6 центов, или 0,2%, в июне после подъема на 0,3% в мае. В результате годовой рост зарплат составил 3,1% в июне, не изменившись по сравнению с маем.

Доллар вырос к корзине основных валют после выхода данных, а доходность госбондов США снизилась. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам продолжили указывать на вероятность снижения стоимости заимствований на июльском и сентябрьском заседании ФРС.

Уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта до 3,7%.

Более широкий показатель безработицы, включающий людей, которые хотят трудоустроиться, но отказались от поиска работы, и тех, кто работает неполный рабочий день из-за невозможности найти работу на полную ставку, вырос до 7,2% в июне с 7,1% в мае.

Рост числа рабочих мест в первом полугодии составил в среднем 172.000 в месяц по сравнению с 223.000 в 2018 году.

Число рабочих мест в обрабатывающем секторе выросло на 17.000 в сравнении с майским ростом в 3.000.

Число рабочих мест в строительном секторе увеличилась на 21.000 в сравнении с 5.000 в мае. В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 33.000, максимально с августа.