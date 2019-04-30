Потребительские расходы в США выросли максимально с 2009 года

Потребительские расходы в США в марте выросли максимально более чем за девять с половиной лет, но ценовое давление осталось сдержанным, а один из основных показателей инфляции зафиксировал наименьший прирост за последние 14 месяцев в годовом выражении.

Резкое увеличение потребительских расходов в марте, о котором в понедельник сообщило министерство торговли, создает более прочную основу для роста потребления на старте второго квартала. Однако слабая инфляция поддерживает недавнее решение ФРС приостановить дальнейшее повышение процентных ставок в этом году.

ФРС на двухдневном заседании, которое начнется во вторник, оценит состояние экономики и обсудит будущий курс денежно-кредитной политики.

Потребительские расходы, на которые приходится более 60 процентов экономической активности США, выросли на 0,9 процента в марте после подъема на 0,1 процента в феврале. Реальные расходы увеличились на 0,7 процента.

Мартовские результаты предполагают возможное ускорение потребительских расходов во втором квартале. В годовом выражении потребительские расходы в первом квартале выросли на 1,2 процента, минимально за год. Рост ВВП составил 3,2 процента в первом квартале.

Доходность госбондов США почти не изменилась после публикации отчёта. Доллар также торговался без резких колебаний к корзине основных валют.

Инфляция осталась слабой: индекс потребительских расходов (PCE) без учета энергоносителей и продуктов питания не изменился в марте после подъема на 0,1 процента в феврале. В результате в годовом выражении базовый индекс цен вырос на 1,6 процента по сравнению с 1,7 процента в феврале - минимально с января 2018 года.

Базовый индекс является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. В марте прошлого года он впервые с апреля 2012-го достиг целевого показателя инфляции в 2 процента, установленного центробанком.