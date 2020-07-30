Последнее обновление: 30.07.2020 17:49

Экономика США рухнула на рекордную величину во втором квартале

Реальный ВВП США упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы, объявило Бюро экономического анализа при Минторге США.

Американские статслужбы публикуют квартальную динамику ВВП, экстраполируя ее на весь год. С точки зрения более привычной методики ВВП США во втором квартале упал ориентировочно на 9,5%.

Это рекордное падение американского ВВП за квартал с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику, передает РБК.

Предыдущий антирекорд датируется первым кварталом 1958 года, когда экономика сократилась на 10% в пересчете на годовые темпы, то есть нынешний показатель превысил его более чем втрое.

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