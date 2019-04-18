Последнее обновление: 18.04.2019 11:57

Рынок труда США остается устойчивым, экономика продолжает расти - Бежевая книга ФРС

Рынок труда США сохранил хорошие показатели в марте и начале апреля, при этом компании столкнулись с трудностями при поиске квалифицированных кадров, а зарплаты продемонстрировали скромный рост, сообщил Федрезерв в экономическом обзоре в среду.

Согласно Бежевой книге ФРС, докладе о состоянии экономики, основанном на беседах с представителями промышленности и бизнеса по всей стране, темпы роста экономической активности в 12 округах ФРС варьировались от сдержанных до умеренных в марте и начале апреля. Несколько округов сообщили об укреплении роста экономики.

Цены с момента выхода предыдущего обзора продемонстрировали скромный рост, ключевыми катализаторами которого многие компании назвали пошлины, транспортные расходы и увеличение зарплат, сообщила ФРС.

Согласно регулятору, зарплаты умеренно выросли в большинстве округов, лишь три сообщили о сдержанном росте.

Собеседники ФРС во многих округах сообщили, что связанная с торговлей неопределенность оказывает давление на активность в производственном секторе.

ФРС по итогам мартовского заседания оставила ставки без изменений, продолжив придерживаться “терпеливого” подхода к денежно-кредитной политике.

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