Пошлины и "шатдаун" оказали давление на рост экономики США - Бежевая книга ФРС

Замедление глобального роста и 35-дневная частичная приостановка работы правительства США оказали давление на американскую экономику в первые недели 2019 года, однако она продолжила расти на фоне сохраняющейся устойчивости рынков труда, сообщила Федеральная резервная система в среду.

“Экономическая активность продолжила расти в конце января и в феврале”, несмотря на укоренившееся беспокойство американского центробанка о возможном замедлении экономики, сообщила ФРС в Бежевой книге - докладе о состоянии экономики, основанном на беседах с представителями промышленности и бизнеса по всей стране.

В 10 из 12 округов ФРС темпы роста варьировались от “медленных до умеренных”, в то время как Филадельфия и Сент-Луис отчитались об “оставшихся без изменений экономических условиях”.

В то же время общий тон доклада может частично ослабить беспокойство о росте реальной экономики, заставившее американский ЦБ в январе взять паузу в цикле повышения ставок после резкой коррекции на финансовых рынках и на фоне других рисков, которые начали усиливаться в конце прошлого года.

Фактором, оказавшим давление на потребительские расходы, стало ужесточение кредитных условий. Беспокойство о пошлинах продолжило ухудшать настроения топ-менеджеров компаний и ограничивать прибыль, в то время как приостановка работы правительства “привела к замедлению экономической активности в ряде секторов”, включая обрабатывающий, розничный, а также сектор недвижимости, примерно в половине округов ФРС.

Одним из ключевых факторов в принятии решения о сроках и необходимости повышения ставок будет инфляция. Согласно Бежевой книге, в отчетный период темпы роста цен находились в диапазоне от “скромных до умеренных”.

Хотя прогноз для экономики США по большей части остался положительным, компании отметили сохранение беспокойства о торговле и пошлинах, а также о состоянии глобальной экономики в целом.