Экономика США растет скромными темпами из-за влияния торговой войны - Бежевая книга ФРС

Экономика США росла скромными темпами в последние недели, при этом производственная активность пострадала от замедления роста мировой экономики, в то время как потребители подавали смешанные сигналы относительно состояния расходов домохозяйств, сообщил Федрезерв в среду.

Продолжающаяся торговая война США и Китая заметно отразилась в Бежевой книге ФРС, докладе о состоянии экономики, основанном на беседах с представителями промышленности и бизнеса по всей стране. При этом несколько округов сообщили, что торговый конфликт оказывает давление на бизнес.

Доклад, опубликованный в преддверии заседания ФРС 17-18 сентября, показал, что американские компании не ожидают рецессии в ближайшее время.

“Хотя обеспокоенность по поводу тарифов и неопределенности торговой политики сохранилась, большинство компаний по-прежнему с оптимизмом смотрят на краткосрочную перспективу”, - говорится в докладе ФРС.

Центральный банк сообщил, что рост занятости в последние недели был “скромным”, его темпы были “наравне с предыдущим отчетным периодом”.

Однако производственная активность была несколько слабее, чем в предыдущий период, сообщила ФРС.

В докладе также изложены опасения компаний по поводу тарифов и перспективы того, что неопределенность в торговых отношениях может ограничить инвестиции.

Торговые конфликты также усугубляют проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, сказано в докладе.

“Условия в сельскохозяйственном секторе оставались слабыми в результате неблагоприятных погодных условий, низких цен на сырьевые товары, а также неопределенности, связанной с торговлей”, - сообщила ФРС.

Собеседники ФРС в основном сообщали о продолжающемся увеличении потребительских расходов - главной движущей силы экономического роста США. В то же время некоторые округа указали на некоторое ослабление показателя.