Последнее обновление: 26.06.2019 10:46

Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики

Риски для экономики США выросли, ФРС очень внимательно следит за ними и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия, заявил, выступая в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations), глава ФРС Джером Пауэлл.

«Риски выросли, мы очень серьезно к ним относимся. Мы готовы в случае необходимости использовать все доступные нам инструменты», - сказал он.

Пауэлл добавил, что регулятор по-прежнему ожидает, что инфляция в США приблизится рано или поздно к целевому показателю в 2%, но не так быстро, как ожидалось.

В конце прошлой недели Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена на следующем заседании совета управляющих регулятора. И добавил, что решение будет принято в зависимости от ситуации на рынке и многих экономических показателей.

Как сообщил регулятор в своем релизе по итогам заседания в июне, восемь членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%.

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