Опасения о торговле и глобальном росте продолжают давить на экономику США -- Пауэлл

Опасения о торговой политике и слабости глобальной экономики “продолжают оказывать давление на прогноз для экономики США”, и ФРС готова “действовать, как необходимо” для поддержки экономического роста, говорится в тексте выступления главы американского центробанка Джерома Пауэлла перед Конгрессом.

Пауэлл противопоставил “базовому прогнозу” ФРС о продолжающемся росте экономики США значительный спектр рисков, включая устойчиво слабую инфляцию, замедление роста других ведущих экономик и спад деловой активности, спровоцированный неопределенностью вокруг того, сколько продлится торговая война администрации президента Дональда Трампа с Китаем и другими странами и насколько интенсивной она станет.

Чиновники ФРС на июньском заседании сигнализировали, что эти риски могут оправдать снижение ставок, и “с тех пор, основываясь на поступающих данных и других событиях, неопределенность вокруг торговой напряженности и опасения о состоянии глобальной экономики похоже, продолжают давить на прогноз для США”, говорится в речи Пауэлла.

Общий рост экономики стал более “умеренным”, сказал Пауэлл, при этом “существует риск, что слабая инфляция продержится даже дольше, чем мы ожидаем сейчас”.

Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в 17.00 МСК, а в четверг вернется в Конгресс для выступления в сенатском банковском комитете.