Глава ФРС: Экономика США стабильна, риска рецессии нет

Экономический эффект от пошлин не так велик в контексте всей экономики США, которая в настоящее время находится на достаточно стабильном уровне, сказал в четверг глава ФРС Джером Пауэлл.

“Экономика США - это первоклассная экономика в наше время”, - сказал Пауэлл во время выступления перед Бюджетным комитетом Палаты представителей.

“Мы растем на 2%, именно в этом диапазоне, больше, чем растет любая другая развитая экономика. Нет причин, по которым бы это не продолжалось”, - цитирует главу ФРС Reuters.

По его словам, торговые противоречия США внесли вклад в замедление темпов производства в этом году. Однако он не видит риска рецессии и считает, что потребительский сектор очень силен.

Отвечая на вопрос о том, может ли спад производства замедлить развитие экономики в целом, Пауэлл отметил, что центробанк не обнаружил никаких признаков подобного влияния.

“Это риск, за которым мы очень пристально наблюдаем. Мы пока этого не видим, - сказал Пауэлл. - 70% экономики - это потребительский сектор, который, с высокой степенью уверенности, здоров, низкий уровень безработицы, заработная плата растет”.

“Это то, что движет сейчас нашу экономику, и, по всей видимости, продолжит это делать”.