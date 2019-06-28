Трамп сосредоточился на торговле, Си предупреждает о рисках протекционизма на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в пятницу ясно дал понять, что его главным приоритетом на саммите G20 являются торговые сделки для поддержки американской экономики, в то время как другие лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, предостерегли от протекционизма, предупредив об угрозе, которую он представляет для глобальной экономики.

Трамп, который проводит несколько личных встреч с мировыми лидерами в рамках саммита, в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и индийским премьером Нарендрой Моди, сказал, что, по его мнению, торговые перспективы США улучшаются.

“Я думаю, что мы объявим о ряде очень крупных вещей. Об очень большой торговой сделке”, - сказал Трамп в начале встречи с Моди, не раскрыв подробностей.

Накануне встречи с Си в субботу Трамп также активизировал обсуждение вокруг озабоченности США по поводу китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

“На самом деле мы продаем Huawei много из используемых ею компонентов, - сказал Трамп на встрече с Моди. - Так что мы обсудим это и еще роль Индии. И мы обсудим Huawei”.

Азиатские фондовые рынки снизились на фоне растущих сомнений в том, что долгожданная встреча Трампа и Си ослабит торговую напряженность.

“Торговые отношения между Китаем и США сложны, и они способствуют замедлению мировой экономики”, - сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции.

Си, в свою очередь, предупредил о протекционистских шагах, которые, по его словам, предпринимают некоторые развитые страны.

“Все это разрушает глобальный торговый порядок... Это также влияет на общие интересы наших стран, омрачает спокойствие и стабильность во всем мире”, - сказал Си на встрече лидеров стран БРИКС на полях G20.