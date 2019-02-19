Новый раунд торговых переговоров США и Китая начнется в Вашингтоне во вторник

Новый раунд переговоров между США и Китаем об урегулировании торговых разногласий пройдет в Вашингтоне во вторник, за ним последуют обсуждения на более высоком уровне позднее на этой неделе, сообщил Белый дом в понедельник.

Переговорам предшествовал раунд встреч, завершившийся в Пекине на прошлой неделе без заключения соглашения. Однако, по словам чиновников, на них был достигнут прогресс в отношении спорных вопросов между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Цель переговоров - “достижение необходимых структурных перемен в Китае, которые повлияют на торговлю США и КНР. Стороны также обсудят обещание Китая закупать значительный объем товаров и услуг США”, - говорится в заявлении Белого дома.

Обсуждения на более высоком уровне начнутся в четверг. Команду переговорщиков США возглавит торговый представитель Роберт Лайтхайзер, ярый сторонник давления на Китай с целью прекращения Пекином практик, которые, по словам Вашингтона, включают в себя вынужденную передачу технологий американскими компаниями и кражу интеллектуальной собственности.

Китай, который отрицает обвинения в проведении подобных практик, подтвердил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ приедет в Вашингтон на переговоры, которые пройдут в четверг и пятницу.

Белый дом сообщил, что в переговорах также примут участие министр финансов США Стивен Мнучин, глава министерства торговли Уилбур Росс, экономический советник Ларри Кудлоу и торговый советник Питер Наварро.

В случае, если стороны не заключат соглашение к 1 марта, США увеличат пошлины на импорт продукции из Китая стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с 10 процентов.

Трамп, который на прошлой неделе сказал, что может продлить крайний срок заключения сделки, в понедельник повторил, что переговоры приносят плоды.

“Мы достигаем значительного прогресса. Никто не ожидал, что это будет происходить”, - сказал он в ходе выступления во Флориде.