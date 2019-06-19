США и Китай возобновляют торговые переговоры в преддверии встречи Трампа и Си на G20

Китай и США возобновляют торговые переговоры в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на следующей неделе, создавая надежды на ослабление торговой войны между двумя странами.

Трамп сказал во вторник, что делегации двух стран начнут подготовку к его встрече с Си в рамках G20 в Осаке. Китай подтвердил информацию о встрече.

Приносящий значительные убытки торговый спор между двумя крупнейшими в мире экономиками оказывает давление на финансовые рынки и глобальный рост.

Чиновники Белого дома отказались подробно комментировать подготовку или ожидаемые результаты переговоров двух лидеров в Японии, однако обе стороны подтвердили свои давние позиции. Чиновники США призвали к структурным изменениям в китайской экономике и в поведении Пекина по отношению к американскому бизнесу, а Китай призвал к диалогу вместо дорогостоящих пошлин.

Трамп не скрывал того, что, несмотря на свою угрозу о введении новых тарифов, хочет встретиться с Си в Японии.

Во вторник американский лидер высоко оценил свои отношения с Си и с оптимизмом высказался о возможности заключения сделки.

“Думаю, у нас есть шанс. Я знаю, что Китай хочет заключить сделку. Им не нравятся тарифы, и многие компании уходят из Китая, чтобы избежать тарифов”, - сказал он журналистам в Белом доме.

“Я думаю, что встреча вполне может пройти успешно, и, честно говоря, наши люди начнут заниматься этим с завтрашнего дня. Команды начинают действовать. Так что посмотрим. Китай хотел бы заключить сделку. Мы хотели бы заключить сделку, но она должна быть выгодной для всех”.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу отказался предоставить подробную информацию о том, как США и Китай будут готовиться к встрече двух лидеров. Он сказал, что США будут продолжать оказывать давление на Китай, чтобы Пекин изменил свое поведение в области кражи интеллектуальной собственности и требований, согласно которым американские компании должны делиться своими технологиями для ведения бизнеса в Китае.

“Наша позиция будет и впредь состоять в том, что мы хотим структурных изменений. Мы хотим добиться структурных изменений по всем пунктам... кража интеллектуальной собственности, принудительная передача технологий, кибератаки. Конечно, торговые барьеры”, - сказал он журналистам в Белом доме.