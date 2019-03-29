США и Китай достигли прогресса на торговых переговорах в Пекине - Белый дом

Белый дом сообщил в пятницу, что США и Китай достигли прогресса в переговорах о торговом соглашении в ходе “конструктивных обсуждений” на этой неделе в Пекине.

“Стороны продолжили добиваться результатов в ходе откровенных и конструктивных обсуждений переговоров и важных дальнейших шагов”, - говорится в заявлении Белого дома.

Китайское госагентство Синьхуа также сообщило о прогрессе переговоров.

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу тоже назвал переговоры “конструктивными”, завершив очередной раунд обсуждений, призванных урегулировать торговый спор между двумя крупнейшими в мире экономиками.

“Я жду встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для продолжения этого важного диалога в Вашингтоне на следующей неделе”, - написал Мнучин в твиттере, не раскрыв подробностей.

Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер приехали в Пекин на первую за несколько недель личную встречу с китайскими чиновниками после того, как сторонам не удалось добиться проведения саммита американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, который был намечен на конец марта и на котором лидеры должны были подписать соглашение.

Трамп в прошлом году ввел пошлины на китайскую продукцию стоимостью $250 миллиардов в попытке вынудить Китай изменить принцип ведения бизнеса с остальным миром и сделать китайскую экономику более открытой для американских компаний.