США и Китай возобновили торговые переговоры после "продуктивного рабочего ужина"

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в пятницу, что у него состоялся “продуктивный рабочий ужин” в Пекине в преддверии очередного раунда переговоров, призванных урегулировать торговый спор между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер приехали в Пекин на первую за несколько недель личную встречу с китайскими чиновниками после того, как сторонам не удалось добиться проведения саммита американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, который был намечен на конец марта и на котором лидеры должны были подписать соглашение.

“Вчера вечером у нас был очень продуктивный рабочий ужин, и мы ждем сегодняшней встречи”, - сказал Мнучин перед встречей с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, который должен на следующей неделе посетить Вашингтон для продолжения переговоров.

Мнучин не вдавался в детали, и пока не ясно, кто присутствовал на ужине в четверг.

Трамп в прошлом году ввел пошлины на китайскую продукцию стоимостью $250 миллиардов в попытке вынудить Китай изменить принцип ведения бизнеса с остальным миром и сделать китайскую экономику более открытой для американских компаний.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал в четверг, что Пекин существенно расширит доступ к рынку для зарубежных банков, компаний, занимающихся операциями с ценными бумагами, и страховых фирм, усилив слухи о том, что Китай может вскоре объявить о новых правилах, которые позволят зарубежным финансовым компаниям увеличить присутствие в стране.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что США могут снять некоторые пошлины в случае подписания торгового соглашения, однако оставят часть тарифов в силе, чтобы убедиться, что Китай выполняет обязательства.