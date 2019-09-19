Американские и китайские чиновники возобновляют торговые переговоры на фоне глубоких разногласий

Чиновники США и Китая в четверг возобновят торговые переговоры, проведя первую почти за два месяца личную встречу на фоне попыток двух крупнейших экономик мира преодолеть глубокие разногласия и найти выход из ожесточенной и затяжной торговой войны.

Переговоры в четверг и пятницу направлены на то, чтобы подготовить почву для встречи на высоком уровне в начале октября, которая позволит понять, работают ли страны над урегулированием конфликта или находятся на пути к новым, более высоким тарифам на товары друг друга.

Делегация, в которую вошли около 30 китайских чиновников во главе с заместителем министра финансов Ляо Минем, в четверг начнет переговоры в офисе торгового представителя США рядом с Белым домом. Ожидается, что американскую сторону возглавит заместитель торгового представителя Джеффри Герриш.

Основное внимание, вероятно, будет уделено сельскому хозяйству, в том числе требованиям США о том, чтобы Китай существенно увеличил закупки американских соевых бобов и другой сельхозпродукции, сказал Рейтер источник, знакомый с планом переговоров.

Две сессии переговоров будут посвящены вопросам сельского хозяйства, и только одна - текстам, касающимся изменений для усиления защиты интеллектуальной собственности Пекином и прекращения принудительной передачи технологий США китайским фирмам.

“Сессии, посвященные сельскому хозяйству, получат непропорционально большое количество времени”, - сказал источник, добавив, что одна из них также будет посвящена требованию американского президента Дональда Трампа о том, чтобы Китай заблокировал поставки синтетического опиоида фентанила в США.

Трамп стремится обеспечить экспортные возможности американским фермерам, одному из ключевых сегментов своего электората, которые пострадали от введения Китаем ответных тарифов на соевые бобы и другие сельскохозяйственные товары.

Министр финансов США Стивен Мнучин, который примет участие в октябрьской встрече вместе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, ранее сказал, что валютные вопросы также будут в центре внимания в ходе нового раунда переговоров.