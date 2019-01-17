Рынок труда США укрепляется, зарплаты умеренно растут - Бежевая книга ФРС

Американский рынок труда повсеместно укрепился на фоне нехватки работников всех уровней квалификации и умеренного повышения зарплат, сообщила Федеральная резервная система в среду в докладе об экономической ситуации в США.

Согласно “Бежевой книге” американского центробанка - обзору состояния экономики, основанному на беседах с представителями бизнеса по всей стране, укрепление рынка труда наблюдается во всех 12 округах ФРС, большинство из которых зафиксировали умеренный подъем зарплат.

Кроме того, большинство отметило рост цен, темпы которого варьируются от скромных до умеренных, при этом некоторые округа сообщили об увеличении расходов вследствие повышения торговых пошлин.

ФРС сообщила, что экономические прогнозы в целом были благоприятными, но представители многих компаний настроены менее оптимистично из-за усиления волатильности на финансовых рынках, роста краткосрочных процентных ставок, снижения цен на энергоресурсы и повышения торговой и политической неопределенности.

На последнем заседании в декабре ФРС повысила ключевую ставку в четвертый раз за 2018 год.

Однако, поскольку указаний на то, что инфляция может превысить целевой 2-процентный уровень ФРС, нет, а беспокойство о торговой политике и замедлении мирового экономического роста усиливается, глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что у центробанка есть возможность проявить терпение в отношении денежно-кредитной политики в этом году.