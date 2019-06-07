Последнее обновление: 07.06.2019 16:33

Испанский курорт вводит «черные списки» туристов

В испанском курортном городе Бенидорм планируют ввести "черные списки" туристов, отличившихся "подвигами" на почве алкогольного опьянения.

"Власти испанского города Бенидорм хотят ввести "черные списки" туристов, куда будут включать не самых приятных посетителей курорта. В идеале дебоширов и хулиганов планируют не пускать сюда впредь", - говорится в сообщении 34travel.

На такую радикальную меру чиновников подталкивают многочисленные жалобы, которые поступают от владельцев местных точек общепита. Так, СМИ писали, что бар "Тики" вообще закрылся именно из-за потасовок. Местным жителям "развлечения" пьяных туристов тоже не по душе.

Однако пока не ясно, как будут работать списки и как будет определяться мера наказания в каждом конкретном случае.

Идея с "черными списками" туристов не новая. Ранее о намерении ввести что-то подобное сообщали в мэрии Рима.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование