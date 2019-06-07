Испанский курорт вводит «черные списки» туристов

В испанском курортном городе Бенидорм планируют ввести "черные списки" туристов, отличившихся "подвигами" на почве алкогольного опьянения.

"Власти испанского города Бенидорм хотят ввести "черные списки" туристов, куда будут включать не самых приятных посетителей курорта. В идеале дебоширов и хулиганов планируют не пускать сюда впредь", - говорится в сообщении 34travel.

На такую радикальную меру чиновников подталкивают многочисленные жалобы, которые поступают от владельцев местных точек общепита. Так, СМИ писали, что бар "Тики" вообще закрылся именно из-за потасовок. Местным жителям "развлечения" пьяных туристов тоже не по душе.

Однако пока не ясно, как будут работать списки и как будет определяться мера наказания в каждом конкретном случае.

Идея с "черными списками" туристов не новая. Ранее о намерении ввести что-то подобное сообщали в мэрии Рима.