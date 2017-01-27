Мэрия Барселоны запретила открывать новые отели в центре города

Мэрия Барселоны приняла в пятницу Специальный городской план туристического размещения (PEUAT), который запрещает открытие новых отелей, хостелов, квартир под сдачу туристам в центре города, сообщает газета El País.

По словам заместителя мэра по вопросам городского строительства Жанет Санс, "при помощи этого плана мы начинаем регулировать туризм, назад дороги нет".

План делит город на четыре района, в отношении которых вводятся или не вводятся ограничения по открытию новых гостиниц. Так, в первой зоне (куда входит весь Старый город и еще ряд районов, популярных у туристов) отныне действует запрет на создание новых мест размещения туристов. Даже в случае закрытия старого отеля хозяин не может открыть новый. Вторая зона предусматривает возможность открытия новых гостиничных номеров в случае закрытия старых при соблюдении установленных городом квот. Третья зона предусматривает создание новых мест, а четвертая предполагает отдельное регулирование этого вопроса районными властями.

Новые меры, которые вступают в силу в пятницу, замораживают более 30 проектов по открытию новых отелей для туристов.

Мораторий на выдачу лицензий

Амбициозный план городских властей во главе с мэром Адой Колау по приведению в порядок сферы туризма в городе, начал реализовываться в июле 2015 года. Тогда был впервые введен мораторий на выдачу новых лицензий на открытие отелей, хостелов, квартир, пансионов, других помещений под сдачу туристам. Мэрия заявляет, что цель — "обеспечить качество жизни горожанам и не допустить нарушения общественного порядка".

С момента введения моратория несколько десятков проектов были остановлены, что, по подсчетам СМИ, привело к издержкам и недополучению доходов в размере нескольких миллиардов евро, а также потере сотен рабочих мест.

Скорее всего, после очередных мер, введенных барселонской мэрией, запретившей строительство новых отелей, собственники этих объектов, как и в случае с предыдущим решением о моратории на лицензии, подадут судебный иск против городских властей. Из-за введенных мер город уже лишился двух отелей, принадлежащих международным гостиничным сетям, – Hyatt и Four Seasons. Владельцы были вынуждены заморозить свои проекты.

Аргументы барселонских властей сводятся к тому, что центр города переполнен туристами, и "рост не контролируется". "Мы не только регулируем размещение, речь о гораздо большем. На карте — модель развития города на ближайшие десятилетия. Мы не можем позволить себе не заниматься этим", - заявила Колау.

Если в 1990 году в Барселоне было 118 отелей, рассчитанные на 1,7 миллиона туристов, то сейчас речь идет о 426 отелях, которые могут принять 8,3 миллиона человек в год. Жанет Санс говорит о необходимости "навести порядок в городе, поскольку все шло к хаосу".

Мэрия оказалась между двух огней: с одной стороны, местные жители, которые жалуются на шум и "потерю городом своего лица" из-за массового наплыва туристов, с другой – владельцы гостиниц, хостелов и квартир.

Однако, как это ни парадоксально, новый план оказался даже выгоден владельцам гостиниц: цены после введения моратория на выдачу лицензий поползли вверх, с рынка ушли недобросовестные арендодатели, увеличилась и рыночная стоимость гостиниц. Однако владельцы видят в нем больше минусов, чем плюсов.

"Мы не против приведения в порядок туристического сектора, но вместо того, чтобы заниматься этим, ограничивается рост конкретной деятельности. Когда крупные сети не могут приходить на рынок, уходят и клиенты, которые выбирают конкретный отель. Они просто могут выбрать другой город. К тому же инвесторов сильно беспокоит юридическая нестабильность", - заявил Манель Касалc, управляющий сетью El Gremi d'Hotels.

Генеральный директор компании Aguirre Newman, занимающейся недвижимостью, Анна Генер считает, что "необходимо навести порядок" и "город не выдерживает скорости роста отелей, есть переполненные районы". Однако она считает, что столь радикальные меры как запрет на выдачу новых лицензий или на строительство новых гостиниц ведут за собой "огромные репутационные издержи", создается впечатление, что "в Барселоне нет достаточной юридической безопасности, чтобы открыть новый отель", а "правила игры меняются на ходу".

Слишком много туристов

В туристическом секторе в Барселоне работают более 120 тысяч человек, доход от этой сферы составляет 9,1 миллиарда евро в год, это 10% доходов городского бюджета.

В 2016 году в гостиницах, хостелах и квартирах Барселоны останавливались около 7,5 миллиона туристов, а аэропорт Эль-Прат за год принял более 44 миллионов пассажиров.

С тем, что в Барселоне "слишком много туристов", согласны даже сами гости каталонской столицы. В ходе опроса, который провела мэрия, об этом заявили 58% гостей города.

С 2015 года мэрия издала несколько сотен указов, связанных с пресечением незаконной сдачи жилья туристам, и провела несколько тысяч проверок. По данным Федерации ассоциаций жителей Барселоны (FAVB), в каталонской столице и окрестностях около 20 тысяч апартаментов нелегально сдавались туристам, а их владельцы, соответственно, не платили налоги.