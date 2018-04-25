Испанский курорт запретит сдавать частное жилье туристам

Курортный город Пальма на испанском острове Майорка запретит владельцам квартир сдавать их путешественникам в пик туристического сезона, став первым местом в Испании, которое вводит такие меры.

Ограничения вступят в силу в связи с жалобами местных жителей, которых не устраивает повышение арендной платы из-за наема жилья туристами во время отпуска.

Как отметил мэр Пальмы, запрет, который введут в июле, станет образцом для других городов, страдающих от массового туризма.

Бизнес-ассоциации заявляют, что инициатива будет иметь финансовое влияние на многих местных жителей.

Пока не ясно, будет ли запрет касаться только тех владельцев, которые рекламируют свои квартиры на сайтах или с помощью приложений.

Дома и шале освободят от ограничений, если они не расположены в защищенных районах, рядом с аэропортом или индустриальными зонами.

Отмечается, что город Пальму, как и многие другие населенные пункты во всем мире, посещают все больше туристов, в том числе в связи с предоставлением частных арендных услуг через сайты и приложения. С начале 2013 года арендная плата в Пальме выросла на 40%.

В прошлом году Испанию посетило 82 миллиона иностранных туристов. Главными направлениями были Каталония и Балеарские острова.