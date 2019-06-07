ЗВР Беларуси выросли за май на 6,9%

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, составили 8 090,0 млн. долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за май 2019 года золотовалютные резервы выросли на 521,6 млн. долларов США, или на 6,9%, после роста в апреле 2019 года на 322,7 млн. долларов США (на 4,5%).

"Увеличению уровня золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - говорится в комментарии регулятора.

В мае 2019 года правительство и Национальный банк выплатили по внешним и внутренним обязательствам порядка 140 млн. долларов США.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд. долларов США.