Последнее обновление: 05.11.2019 14:34

ЗВР Беларуси на 1 ноября 2019 года превысили $9 млрд.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2019 года, по предварительным данным, составили примерно $9,2 млрд.

Такую цифру сегодня озвучил премьер РБ Сергей Румас на заседании Совмина.

"Золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на $2 млрд и на 1 ноября составили $9,2 млрд», - сообщил премьер.

Таким образом, за октябрь 2019 года золотовалютные резервы выросли примерно на $370 млн. после снижения на $60,1 млн. в сентябре текущего года

Публикация официального сообщения Нацбанка РБ об уровне ЗВР ожидается 6 ноября 2019 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование