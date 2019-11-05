ЗВР Беларуси на 1 ноября 2019 года превысили $9 млрд.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 ноября 2019 года, по предварительным данным, составили примерно $9,2 млрд.

Такую цифру сегодня озвучил премьер РБ Сергей Румас на заседании Совмина.

"Золотовалютные резервы страны с начала года увеличились на $2 млрд и на 1 ноября составили $9,2 млрд», - сообщил премьер.

Таким образом, за октябрь 2019 года золотовалютные резервы выросли примерно на $370 млн. после снижения на $60,1 млн. в сентябре текущего года

Публикация официального сообщения Нацбанка РБ об уровне ЗВР ожидается 6 ноября 2019 года.