ЗВР Беларуси за май подсократились на 1,4%

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2018 года, по предварительным данным, составили 6 939,6 млн. долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за май 2018 года золотовалютные резервы снизились на 98,5 млн. долларов США, или на 1,4%, после роста в апреле 2018 года на 43,5 млн. долларов США (на 0,6%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам мая обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 331 млн. долларов США", - поясняет регулятор.

В сообщении отмечается, что поддержанию уровня международных резервных активов в мае способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд. долларов США.