Беларусь начала терять ЗВР, минус 1,6% в январе

Работающая на технологическом минимуме нефтепереработка Беларуси из-за отсутствия поставок нефти в страну сказалась на резком снижении экспортной выручки и валютных доходов страны, что в свою очередь спровоцировало снижение золотовалютных резервов.

В результате, в январе 2020 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на $150,4 млн. или 1,6%, сообщил Нацбанк РБ.

Таким образом, международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2020 года, по предварительным данным, составили $9 243,1 млн.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн», - говорится в сообщении.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, - отмечается в сообщении.