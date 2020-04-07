Резервы Нацбанка Беларуси в марте рухнули более чем на $1 млрд.

Ажиотажный спрос на иностранную валюту в марте на фоне падения курса белорусского рубля из-за снижающейся мировой экономики в условиях экспансии коронавируса и отсутствия внятных соглашений с Россией об условиях поставки нефти сделал свое черное дело.

По итогам марта 2020 года золотовалютные резервы Нацбанка РБ рухнули на беспрецедентные $1,0184 млрд., снизив запасы сразу на 11,6%.

В результате международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2020 года, по предварительным данным, составили $7,7865 млрд.

В феврале ЗВР потеряли $438,2 млн., в январе снижение составило $150,4 млн.

Таким образом снижение золотовалютных резервов Беларуси за I квартал 2020 года составило $1,607 млрд.

Резкое снижение уровня международных резервных активов в марте Нацбанк РБ объяснил валютными интервенциями на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн.

Как сообщалось, чистая покупка валюты в марте 2020 года со стороны населения составила $279,4 млн., со стороны юридических лиц – $617,8 млн.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 г. должен составить не менее $7,3 млрд.