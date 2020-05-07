Нацбанку Беларуси удалось в апреле нарастить золотовалютные резервы

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2020 года, по предварительным данным, составили $7 882,9 млн..

За апрель 2020 года золотовалютные резервы выросли на 1,2% или на $96,2 млн. долларов США после снижения в марте на 11,6% или $1 018,4 млн.

«Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в апреле стала покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“. Также увеличению резервов способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в комментарии регулятора.

Кроме того, в апреле 2020 года правительство и Нацбанк потратили $317 млн. на исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.